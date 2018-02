Queen atuam com Adam Lambert em junho em Lisboa

Os Queen, uma das mais populares bandas rock do Reino Unido, voltam a Portugal depois de terem atuado em 2016 no festival Rock in Rio Lisboa.

De acordo com a Ritmos & Blues, o grupo tem uma nova produção feita a pensar nos 40 anos do álbum "News of the world" (1977), que inclui os temas "We will rock you" e "We are the champions".

Os Queen surgiram em 1970 com Freddie Mercury (voz), Brian May (guitarra), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria).

"Bohemian Rapsody", "We will rock you", "Don't stop me now", "Crazy little thing called love" - todos dos anos 1970 -, "Under pressure", "Radio Ga Ga" e "A Kind of magic" são alguns dos êxitos dos Queen, vindos de álbuns que venderam milhões de exemplares em todo o mundo.

Com a morte de Freddy Mercury em 1991 e com a saída de John Deacon em 1997, o grupo foi-se mantendo com concertos ocasionais, com Brian May e Roger Taylor.

Só mais recentemente é que o grupo voltou à estrada com novos vocalistas - primeiro com Paul Rodgers, com quem estiveram em 2005 em Portugal, e depois com Adam Lambert, que se deu a conhecer em 2009 num concurso televisivo de talentos.

Com Adam Lambert, os Queen já fizeram quatro digressões e deram mais de uma centena de concertos.

Este mês atuam na Austrália e Nova Zelândia e retomam a digressão em junho com a etapa europeia a iniciar-se em Lisboa, seguindo-se Espanha, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Itália, Holanda, Bélgica e Reino Unido.

Os bilhetes estarão à venda no dia 23 e custam entre 40 e 55 euros.