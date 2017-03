Queda de neve antecipa regresso a casa de alunos de Castro Laboreiro

Os alunos de Castro Laboreiro, Melgaço, que foram transportados por viaturas particulares para a escola, vão regressar a casa mais cedo em transportes escolares, devido à previsão de agravamento de queda de neve, informou a Proteção Civil municipal.



Segundo o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, Luís Matos, "o regresso dos alunos foi antecipado para entre as 14:00 e as 14:30, após o almoço, por razões de segurança", face "às informações disponíveis sobre as previsões meteorológicas".

A decisão, explicou o responsável, foi tomada "pelos serviços municipais de proteção civil, em articulação com a direção do agrupamento de escolas de Melgaço".

"Apesar dos meios estarem posicionados no terreno, queremos garantir a segurança no transporte escolar das crianças até às suas casas", sustentou.

Hoje de manhã, "apenas alguns alunos" foram à escola, com recurso a viaturas particulares, uma vez que o transporte escolar não operou devido à queda de neve que se fez sentir durante a madrugada.

Segundo Luís Matos, "o nevão que caiu durante a madrugada de hoje apanhou todos de surpresa, uma vez que a previsão apontava para a queda de neve a partir das 15:00".

"Fomos apanhados de surpresa. Os meios já estão no terreno mas não fomos a tempo de garantir a circulação do transporte escolar das crianças do primeiro ciclo de Castro Laboreiro para o centro escolar da vila", explicou, em declarações à agência Lusa.