Quatro mortos no fim de semana nas estradas de Portugal continental

Quatro pessoas morreram este fim de semana nas estradas de Portugal continental na área de jurisdição da Guarda Nacional Republicana (GNR), que registou 330 acidentes.



Destes acidentes resultaram três feridos graves e 78 feridos ligeiros, de acordo com informação provisória disponível no 'site' da GNR.

Sábado foi o dia com mais acidentes, 202, enquanto no domingo foram contabilizados 128.

Os acidentes com vítimas mortais sucederam no Porto e em Faro, no sábado, e em Bragança e em Santarém, no domingo.