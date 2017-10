Quatro mortos e seis feridos em queda de avião de carga na Costa do Marfim

Um avião de carga fretado pelo exército francês caiu hoje junto a uma praia, perto do aeroporto de Abidjan, matando quatro pessoas e causando ferimentos noutras seis, de acordo com um responsável dos bombeiros da Costa do Marfim.





"Dez pessoas estavam a bordo, moldavos e franceses. As quatro vítimas mortais são de nacionalidade moldava", declarou à televisão marfinense o coronel Issa Sakho, dos sapadores bombeiros.

O responsável precisou que os feridos foram encaminhados para o campo militar francês, situado no início da pista do aeroporto de Abidjan.

Entre os quatro franceses a bordo, estava um civil e três militares, de acordo com uma fonte militar francesa.

"O avião provinha de Ouagadougou e caiu na água", precisou o coronel Sakho.

"Resta-nos reforçar a carcaça [do avião], para que não derive, para que os investigadores façam seu trabalho", acrescentou.

As imagens difundidas pelos meios de comunicação marfinenses mostram um avião pequeno, partido em dois e encalhado numa praia.

O acidente aconteceu a escassos metros da costa, em Port Bouet, o que permitiu que os serviços de emergência chegassem rapidamente à zona, assegurou o portal Koaci.

O avião tinha sido fretado pelo exército francês no âmbito da 'operação Barkhane', para combater o terrorismo no Sahel, uma faixa entre o deserto do Saara e o Sudão e entre o oceano Atlântico e o mar Vermelho, de acordo com uma fonte militar francesa.

A base militar francesa em Abidjan é usada como parte desta operação. As forças especiais francesas estão estacionadas em Ouagadougou.

Um grave acidente de aviação aconteceu em 2000 na Costa do Marfim, quando uma aeronave da companhia queniana Kenya Airways caiu com 179 pessoas a bordo, também no mar, depois de ter descolado do aeroporto internacional e Abidjan, com apenas uma dezena de sobreviventes.