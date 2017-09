Quatro equipas açorianas apuradas para a segunda ronda da Taça de Portugal

Sporting Ideal, Praiense, Operário e Sporting Guadalupe apuraram-se para a segunda eliminatória da Taça Portugal de futebol, onde já vão entrar as equipas da II Liga de futebol.

O Sporting Ideal derrotou o Desportivo de Rabo de Peixe por 3-0, golos de Rafa, Diogo Pires e Grilo. No outro jogo entre equipas açorianas, o Praiense venceu o Vale Formoso por 4-1: pelos da ilha Terceira marcaram Stehb (2), Magina e Miranda, enquanto Berto Carreiro apontou o tento de honra dos "axadrezados" das Furnas.

O Operário foi à Caparica vencer o Charneca com golos de Hugo Simões e Camará, enquanto o Sporting Gualudalupe goleou o Canaviais por 0-4 (bis de André Fontes, Diogo Conceição e Mafu).

Ficaram pelo caminho o Lusitânia (3-0 diante do Olímpico do Montijo), Flamengos (4-0 frente ao Alta de Lisboa) e Vitória do Pico (0-3 contra o Amora).

O sorteio da segunda eliminatória, que contará com cinco equipas açorianas (as apuradas na primeira ronda mais o Santa Clara) decorrerá a 11 de setembro, na sede da Federação Portuguesa de Futebol.