Quatro em cada 10 portugueses gozam férias no Natal/fim de ano

Quatro em cada dez portugueses vão gozar férias no Natal e fim de ano, mais do que em 2015, mantendo a maioria a intenção de ficar em Portugal em detrimento de viajar para fora, revela hoje um estudo.



“Apesar de a maioria ter declarado que pretende ficar em casa, as intenções para viajar neste período (43%) são superiores às obtidas para o período de Natal e fim de ano de 2015, aumentando seis pontos percentuais”, refere o Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT) em comunicado.

De acordo com os resultados do inquérito Avaliação das Intenções de férias de Residentes em Portugal – Natal/Fim de Ano 2016, realizado pelo IPDT, dos 43% de portugueses que tencionam fazer férias no Natal e fim de ano, 78% vão ficar em território nacional, surgindo as regiões do Porto e Norte e do Centro como “destinos preferenciais”, com 53% das preferências.

Seguem-se Lisboa e a Madeira, com 14% e 11%, das respostas, respetivamente, sendo que entre os destinos europeus os mais escolhidos são Espanha, Reino Unido e França.

Para o presidente do IPDT, António Jorge Costa, “a expectativa para o gozo de férias neste período é muito positiva, confirmando-se o bom momento do turismo nacional”: ”O Porto e Norte é de novo o destino de eleição, numa escolha que coloca os destinos nacionais no topo das preferências para 78% dos inquiridos”, destaca.

Segundo as conclusões do inquérito, a duração da estada das férias do próximo Natal/fim de ano concentra-se entre duas a três noites, com 62% a viajarem em grupos de duas pessoas.

Ainda assim, 33% pretendem ficar quatro ou mais noites e 29% vão viajar em grupos de três ou mais pessoas, o que, face ao período homólogo de 2015, representa uma “pequena redução” na estada média e na dimensão do grupo.

O gasto turístico global previsto nas férias do próximo Natal/fim de ano concentra-se entre os 100 a 600 euros, predominando neste intervalo o consumo entre 200 a 400 euros, o que permite estimar que cada turista nacional gaste em média 209 euros, a que corresponde um gasto por noite e turista de 58 euros.

Segundo o IPDT, “estes resultados são semelhantes aos obtidos no estudo efetuado no período homólogo de 2015, não se observando diferenças significativas”.

A tipologia de alojamento escolhida “é muito variável”, sobressaindo o alojamento particular (41%) e os hotéis (40%).

Dentro do alojamento particular destacam-se as estadas em casa de familiares/amigos (24%), enquanto no segundo a preferência vai para os hotéis de quatro estrelas (20%), sendo estes resultados mais uma vez “idênticos aos obtidos no Natal e fim de ano de 2015”.

A recolha de dados do estudo de intenções de férias para o Natal e fim de ano de 2016 decorreu entre 14 e 28 de novembro passado, através de um inquérito ‘online’, tendo sido obtidos 612 questionários válidos, preenchidos por cerca de 70% de mulheres e por inquiridos na sua maioria casados ou em união de facto, com uma idade média de 38 anos.