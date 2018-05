Quatro detidos na operação CashBall após buscas em Alvalade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira quatro pessoas durante buscas realizadas na SAD do Sporting, em Alvalade (Lisboa), por “suspeitas de corrupção ativa”.

Em comunicado, a PJ adianta que a operação ‘Cashball’ envolveu 40 elementos da PJ e incluiu uma dezena de buscas domiciliárias e num clube desportivo (Sporting).

Os quatro detidos, segundo o Correio da Manhã, são Paulo Silva, João Gonçalves, Gonçalo Rodrigues e André Geraldes, diretor desportivo do futebol do Sporting.

Os detidos serão agora presentes ao juiz de instrução para aplicação de medidas de coação.

O inquérito da operação ‘Cashball’é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.

Segundo o CM, o alegado esquema de corrupção no andebol envolvia "a compra de equipas de arbitragem, quer para os leões ganharem, quer para o Futebol Clube do Porto, com o qual disputaram o campeonato até ao fim, perder" e abrangeu a época de 2016/17, na qual o Sporting se sagrou campeão.