Quase 80 mil votos decidiram os 38 projetos vencedores do 1º Orçamento Participativo Portugal

Quase 80 mil votos decidiram que os três milhões de euros do primeiro Orçamento Participativo Portugal vão ser utilizados para executar 38 projetos, dois de âmbito nacional e os restantes regionais, sendo os vencedores conhecidos hoje à tarde.





Em antecipação à agência Lusa, fonte oficial do Governo adiantou que na primeira edição do Orçamento Participativo Portugal foram 78.815 os votos que determinaram quais os projetos vencedores entre os 601 que estavam a concurso, período de votação que decorreu online entre 07 de junho e o último domingo.

Os três milhões de euros destinados à edição de estreia deste mecanismo de democracia participativa vão permitir executar 38 projetos vencedores, sendo dois de âmbito nacional e 36 de âmbito regional (Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores).

Os vencedores serão hoje à tarde anunciados pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, e pela secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, numa cerimónia marcada para as 15:00, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

Os 601 projetos - 202 de âmbito nacional e 399 de âmbito regional - que estiveram em votação, nas áreas da cultura, agricultura, ciência e formação de adultos, foram as propostas validadas entre as mais 1000 apresentadas.

Entre janeiro e abril de 2017, foram realizados 50 encontros participativos por todo o país, nos quais participaram duas mil pessoas.

No final de agosto, o Governo aprovou, em Conselho de Ministros, o aumento da verba destinada à segunda edição do Orçamento Participativo de Portugal, que passará a contar com cinco milhões de euros.

"O Orçamento Participativo Portugal é um compromisso assumido no Programa do XXI Governo e um instrumento para melhorar a qualidade da democracia através da aproximação dos cidadãos à política", referia o texto.