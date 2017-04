Quase 3 mil inquéritos por violência doméstica instaurados em Lisboa no 1º trimestre

Quase 3 mil inquéritos por violência doméstica foram instaurados no primeiro trimestre do ano, no distrito judicial de Lisboa, que registou um total de 7.962 processos por este tipo de crime, indicou hoje a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).



Segundo a PGDL, 4.991 inquéritos estavam pendentes no distrito judicial de Lisboa nos primeiros três meses do ano, o que, juntando-se os 2.971 instaurados, totalizam os 7.962 processos por violência doméstica. A PGDL adianta que, entre janeiro e março deste ano, foi deduzida acusação em 536 inquéritos, dos quais 47 para julgamento em tribunal coletivo, e foram arquivados 3.334 processos, 234 dos quais foram suspensos provisoriamente. Aquele organismo do Ministério Público refere igualmente que transitaram para segundo trimestre 4.628 inquéritos por este tipo de crime. As comarcas de Lisboa e de Lisboa Oeste são as que registam maior número de entradas, acusações e arquivamentos. Fazem ainda parte do distrito judicial de Lisboa as comarcas dos Açores, Madeira e Lisboa Norte.