Quase 10 mil alunos colocados na 2ª Fase

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior o número de colocados na segunda fase do concurso representa um aumento de 2,6% face ao ano anterior.

Nesta fase o número de vagas colocadas a concurso foi de 11.419, às quais acresceram 2.320 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados na primeira fase que foram agora colocados na segunda fase. Apresentaram-se a concurso 19.135 candidatos.

Os dados revelam que não foram ocupadas 4.009 vagas.

Na primeira fase do concurso nacional de acesso já tinham sido colocados 44.923 estudantes dos quais se matricularam 39.662 (88,3%).

No conjunto da primeira e segunda fases já ingressaram no ensino superior público, através do concurso nacional de acesso, 47.173 novos estudantes, mais 2,9% que em 2016, incluindo estudantes matriculados na 1.ª fase e colocados na 2.ª fase.

Segundo o ministério, a colocação de estudantes nesta 2.ª fase confirma as estimativas de ingresso no ensino superior público, que apontam para cerca de 47.000 novos estudantes a ingressar por via do concurso nacional de acesso e para cerca de 73 mil novos estudantes quando consideradas todas as vias de ingresso.

Os dados da 2ª fase mostram ainda, acrescenta o ministério, que 40% dos estudantes foram colocados na sua primeira opção e que 4.674 estudantes foram colocados no ensino politécnico público e 5.157 no ensino universitário, representando um acréscimo de, respetivamente, dois por cento e três por cento face a igual fase do ano anterior.

Os resultados da segunda fase do concurso são divulgados na Internet no sítio da Direção-Geral do Ensino Superior (http://www.dges.mctes.pt), podendo ainda ser consultados através da aplicação ES Acesso, disponível nas plataformas iOS5 e Android6.

Para os estudantes agora colocados, a matrícula e inscrição é realizada entre hoje e 2 de outubro junto da instituição de ensino superior.

Cada instituição de ensino superior decide, para cada um dos seus cursos, sobre a abertura da terceira fase do concurso e as vagas a concurso são divulgadas no dia 5 de outubro no sítio da Internet da Direção-Geral do Ensino Superior (http://www.dges.gov.pt).

A candidatura à terceira fase do concurso é apresentada entre 5 e 9 de outubro através do sistema online, disponível no sítio da Internet da DGES (http://www.dges.gov.pt).