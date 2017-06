Qatar recorre ao FBI em caso de "pirataria" informática

Uma equipa de investigadores do FBI norte-americano está a colaborar com o Qatar para determinar a origem de uma presumível "pirataria" informática na sua agência noticiosa oficial e que reacendeu as tensões entre as monarquias do Golfo.



De acordo com uma fonte oficial próxima do inquérito citada pela agência noticiosa France Presse (AFP), uma equipa do FBI encontra-se desde há uma semana ao Qatar após o Governo de Doha ter solicitado ajuda a Washington. Na segunda-feira, uma ONG informou que o Qatar expulsou para o seu país um militante saudita dos direitos humanos que estava a caminho da Noruega, onde pretendia solicitar asilo político. Mohammed al-Otaibi, 49 anos, fugiu para o vizinho Qatar em março, após ter sido forçado a comparecer em dezembro perante um tribunal “antiterrorista” por acusações relacionadas com a sua atividade militante, precisou o Gulf Center for Human Rights (GCHR). No domingo, “pela aurora, Al-Otaibi e a sua mulher foram expulsos à força para a Arábia Saudita quando estavam a caminho da Noruega”, indicou a ONG, que possui delegações em Copenhaga e Beirute. Até ao momento, não foi revelada a origem deste incidente informático, nem a sua eventual relação com a expulsão do ativista saudita de direitos humanos.