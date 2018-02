PyeongChang2018: Anulada suspensão de 28 atletas russos castigados por doping

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) anulou esta quinta-feira a suspensão de 28 dos 43 atletas russos que competiram nos Jogos Olímpicos de 2014 em Sochi e foram sancionados pelo Comité Olímpico Internacional por uso de doping.

Desta forma, o TAS abre a possibilidade de estes atletas participarem nos Jogos Olímpicos de Inverno, que decorrem em Pyeongchang, na Coreia do Sul, a partir de 09 de fevereiro.

O TAS considerou que as provas existentes eram insuficientes para sancionar por uso de doping estes atletas, suspeitos de terem beneficiado de um sistema de doping institucionalizado no desporto entre 2011 e 2015, apoiado pelo Governo, que fez com que a Rússia fosse excluída dos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano.

O Kremlin tinha anunciado na quarta-feira a organização de uma competição para os desportistas russos proibidos de participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang devido ao escândalo de doping que assola o país.

Apesar de sancionar os atletas, o Comité Olímpico Internacional deixou aberta a participação aos atletas russos comprovadamente ‘limpos’ – criou uma comissão independente para o efeito –, que teriam de competir sob a bandeira e hino olímpicos e a inscrição “atleta olímpico russo”.

Também na quarta-feira, o Presidente russo pediu aos atletas que perdoem o país por não os ter protegido dos efeitos do escândalo de doping e exigiu explicações às instâncias olímpicas pela exclusão da Rússia dos Jogos Olímpicos PyeongChang2018.

“É duas vezes mais difícil participar nos Jogos Olímpicos quando o desporto se mistura com eventos que são estranhos a ele, como a política ou outras coisas”, disse Vladimir Putin aos atletas russos considerados “limpos” e autorizados a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno, sob bandeira neutra.