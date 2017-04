Putin promulga lei que pode barrar entrada de 'hooligans' na Rússia

Vladimir Putin promulgou hoje, a dois meses da Taça das Confederações de futebol, uma lei que endurece as medidas contra os causadores de distúrbios em eventos desportivos e que prevê a proibição da entrada na Rússia de 'hooligans' estrangeiros.



De acordo com a nova legislação promulgada pelo presidente russo, os ‘hooligans’ podem ser proibidos de entrar na Rússia durante o período em que ocorram competições desportivas, caso já tenham cometido violações às leis desportivas ou caso as autoridades locais recebam informações de que pretendem fazê-lo.

Esta nova lei estabelece que a multa para os espetadores que violem “as regras das manifestações desportivas” passará de 20.000 a 40.000 rublos (335 a 670 euros) e poderá acompanhada de uma pena de prisão de até 15 dias.

A nova legislação não inclui atos de violência cometidos à margem dos eventos desportivos, uma vez que o Parlamento russo já tinha endurecido a lei no ano passado, propondo penas de prisão até sete anos ou até oito, caso os autores dos distúrbios sejam apanhados na posse de petardos ou tochas.

Confrontos entre adeptos russos e ingleses marcaram o Euro2016, em França, com a FIFA a estabelecer um “passaporte do adepto” para todos os espetadores que queiram assistir a um jogo da Taça das Confederações, que vai decorrer entre 17 de junho e 02 de julho, ou ao Mundial de futebol de 2018 – ambas as competições vão ter lugar na Rússia.