Publicado livro sobre "As Casas de Câmara e Cadeia nos Açores (séculos XV-XVIII)"

A nova publicação do Instituto Açoriano de Cultura, intitulada "As Casas de Câmara e Cadeia nos Açores (séculos XV-XVIII)", da autoria de Mateus Laranjeira, foi agora publicada.



Segundo o autor, "As Casas de Câmara e Cadeia nos Açores" pertencem a uma tipologia específica da arquitetura civil, um modelo que teve as suas raízes, em Portugal, no século XIV.

"No século seguinte, já muitos dos concelhos então existentes tinham uma casa de câmara, construída propositadamente para albergar a vereação e a audiência, mais tarde, também a cadeia", adianta.

Com 255 páginas, esta obra teve uma tiragem de mil exemplares.