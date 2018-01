Publicação dos relatórios das inspeções regionais vai passar a ser "regra" nos Açores

“Até ao final do primeiro semestre, o Governo dará entrada nesta Assembleia de uma proposta de decreto legislativo regional que estabelecerá, como regra geral, a publicação dos relatórios das inspeções”, garantiu Vasco Cordeiro, que falava, na Horta, no debate parlamentar em curso sobre o relatório da Inspeção Regional de Saúde à instituição ARRISCA.

“As exceções a esta situação serão definidas no próprio decreto legislativo regional”, adiantou Vasco Cordeiro, citado por uma nota do gabinete de imprensa do executivo regional.

A mesma nota informativa faz saber que o presidente do Governo Regional desmentiu, por outro lado, que tenha retirado a confiança política ao anterior Inspetor Regional de Saúde, e que fez chegar à presidente da Assembleia Legislativa, para distribuir por todos os deputados, a carta em que o próprio comunicou a sua indisponibilidade para se manter no cargo.