PSP inicia quinta-feira Operação Verão Seguro 2017

A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia na quinta-feira, em todo o território nacional, a Operação Verão Seguro 2017, que se desenvolve até 15 de setembro.



A PSP irá incidir a sua atividade na visibilidade policial e no aumento do sentimento de segurança em zonas balneares, áreas de interesse turístico e comercial, áreas residenciais, respetivos parques de estacionamento e principais eixos rodoviários com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade, segundo um comunicado enviado á Lusa.

A operação vai também focar-se na fiscalização com ações direcionadas a comportamentos de risco dos condutores, “com o intuito de garantir a segurança de todos os utentes das vias (em especial os mais vulneráveis, como crianças e peões) e diminuir os índices de sinistralidade rodoviária”.

A segurança privada e a fiscalização de armas e explosivos terão operações dedicadas em todo o país, de acordo com o comunicado da PSP.

A PSP recorda que tem três programas especialmente concebidos para o verão.

O programa Estou Aqui, que apresenta este ano o alargamento da idade abrangida para a utilização das pulseiras de crianças (passando para 10 anos) e o prolongamento da ativação dos dados durante um ano, o programa Chave Direta, que visa a segurança das residências desprotegidas durante as férias e o programa Portugal Safer Place, que potencia a PSP como parceiro junto dos turistas e na promoção da segurança durante a sua estadia em Portugal.

“O verão é uma época com características particulares: movimentações demográficas, aumento dos fluxos de turismo, grandes aglomerações populacionais em zonas balneares, históricas e terminais de transportes públicos, aumento de fluxos de trânsito, início das férias escolares e diversos festivais musicais e populares”, considera a PSP, acrescentando que esses fatores levam a força policial “a adotar uma estratégia de maior proximidade e informação” junto dos cidadãos nacionais e dos visitantes estrangeiros.