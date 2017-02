PSP identifica homem suspeito de assalto a gabinete do provedor do utente nos Açores

A PSP anunciou hoje ter identificado um homem de 22 anos suspeito do assalto, no início de janeiro, no gabinete do provedor do Utente da Saúde, nos Açores, instalado no Centro de Saúde de Ponta Delgada.



Um comunicado do Comando Regional da PSP adianta que "foi possível através de diligências realizadas pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Ponta Delgada (EIC), identificar um suspeito, de 22 anos de idade, com cadastro policial, como autor do furto em causa". A polícia adiantou ainda que "a totalidade do equipamento informático furtado das instalações, foi recuperado" no decorrer de "uma busca domiciliária", mas "as investigações prosseguem para apurar a existência de eventuais outros suspeitos". Criado em 2010, o provedor do Utente da Saúde faz recomendações ou pareceres dirigidos às entidades responsáveis pela Saúde na região. Ao provedor do Utente da Saúde são também dirigidas reclamações dos utentes e solicitadas informações na área.