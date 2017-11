PSP deteve quatro indivíduos pela prática do crime de tráfico de estupefacientes

Em comunicado, a PSP refere que a Brigada de Investigação Criminal do Pico, no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, deteve um individuo do sexo feminino, de 48 anos e um masculino de 50 anos de idade, ambos naturais e residentes na ilha do Pico, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Na âmbito do mesmo processo e em cumprimento de dois mandados de detenção emanados pela Autoridade Judiciária do Tribunal de São Roque do Pico, a Divisão Policial de Ponta Delgada, deteve dois indivíduos do sexo masculino de 32 e 54 anos de idade, residentes na ilha de São Miguel, indiciados da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Estas detenções resultam de diligências de investigação complementares a um processo-crime por tráfico de estupefacientes iniciado há cerca de um ano na ilha do Pico, e que determinou a detenção de um indivíduo do sexo masculino, que se encontra em Prisão Preventiva, ao qual foi apreendida Heroína em quantidade superior a mil doses individuais.

Os detidos foram presentes ao Tribunal de São Roque do Pico para interrogatório e aplicação de medidas de coação.