PSP deteve 56 pessoas na segunda-feira e 14 das quais por tráfico de droga

Em comunicado, a PSP avança na sua síntese de atividade operacional que no período compreendido entre as 00:00 e as 24:00 de segunda-feira, deteve ainda 13 pessoas por condução com excesso de álcool, 11 através de mandados judiciais e cinco por condução sem habilitação legal para o efeito.

A PSP avança ainda que apreendeu três armas de fogo e duas armas brancas, bem como cerca de 1.380 doses de droga, 58 plantas e 24 caixas de sementes de 'cannabis'.

Foi ainda apreendida uma viatura no âmbito da prática de crimes.

Em relação à sinistralidade rodoviária e durante o mesmo período, a PSP registou 177 acidentes, dos quais resultaram cinco feridos graves e 41 ligeiros.