PSP deteve 29 pessoas, a maioria por condução sob o efeito de álcool

O Comando Metropolitano da PSP do Porto anunciou hoje a detenção de 29 pessoas, a maioria por condução sob o efeito de álcool, em diversas operações nas cidades do Porto, Maia, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.



Em comunicado, a PSP esclarece que foram detidos 14 indivíduos por condução sob o efeito de álcool, 12 por prática de jogo de fortuna e azar, um por tráfico de droga e um por condução sem habilitação legal. Foi também detida uma mulher, de 50 anos, auxiliar de geriatria, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, por suspeita da prática do crime de furto. "Em resultado das diligências policiais desenvolvidas na sequência da informação de que, momentos antes, na zona de controlo de embarque, uma cidadã, havia sido vítima de furto de um 'tablet pc', veio a verificar-se, junto das salas de embarque do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, de que a auxiliar de geriatria se encontrava na posse do referido aparelho", lê-se no comunicado. A PSP identificou ainda 21 pessoas no âmbito do combate ao consumo e tráfico de droga, tendo-lhes sido apreendido haxixe suficiente para 27 doses individuais, e fiscalizou 450 condutores e respetivas viaturas.