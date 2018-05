PSP detém três alegados traficantes de droga

Segundo um comunicado policial, a detenção dos homens com idades entre os 33 e os 43 anos foram realizadas no seguimento do cumprimento de cinco mandados de busca domiciliária da autoridade judiciária realizados na freguesia da Ribeirinha, concelho da Ribeira Grande, no âmbito de um processo em investigação na Brigada de Investigação Criminal.

A polícia acrescenta que foram apreendidas 115 doses de haxixe, 14 doses de heroína e uma dose de cocaína, além de 822 euros, três telemóveis, um IPAD e um sistema de som de veículo dado como furtado (no âmbito de outro processo).