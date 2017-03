PSP detém jovem suspeito de tráfico de droga

A PSP deteve em flagrante delito, em Ponta Delgada, um jovem de 18 anos suspeito de tráfico de droga e apreendeu 70 doses de produto que se suspeita ser haxixe.



Segundo um comunicado, a detenção do jovem, no domingo, ocorreu "após elementos do carro patrulha serem chamados para um estabelecimento comercial, dando conta da tentativa de furto no seu interior, em que o suspeito passou a linha de caixa com um relógio na sua posse, sem pagar, motivo pelo qual foi abordado".

Ao ser efetuada revista sumária, a PSP encontrou dissimulado no seu casaco 70 doses individuais de produto estupefaciente.