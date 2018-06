PSP detém alegado traficante de droga e desmantela duas estufas de canábis

Um comunicado policial adianta que "as estufas estavam meticulosamente montadas no quintal de uma residência”, tendo sido apreendidas “120 plantas de canabis em avançado estado de maturação" que, "se fossem vendidas no mercado do consumo micaelense, permitiria a obtenção de elevados lucros financeiros".

"Os polícias encarregues da investigação depararam-se com a edificação de uma estrutura produtiva devidamente montada com todos os equipamentos necessários ao adequado cultivo de plantas de canábis, contendo as mesmas um apropriado sistema de iluminação, aquecimento, tubagens de ventilação, extratores e materiais de isolamento", acrescenta o comunicado, adiantando que o detido, de 51 anos, sem cadastro, ficou com a medida de coação de apresentações periódicas na PSP.