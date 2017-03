PSP detém 53 pessoas em 24 horas na Grande Lisboa

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP realizou 53 detenções por diversos crimes, entre as 9h00 de sexta-feira e as 9h00 de hoje, no decorrer da atividade operacional desenvolvida na sua área de intervenção.



Nas diversas operações, a polícia deteve 16 pessoas no âmbito de mandados de detenção, outras 16 por condução sob o efeito do álcool, seis por tráfico de droga, quatro automobilistas por condução sem carta e três pessoas por desobediência. Em comunicado, o Cometlis diz ainda que deteve três pessoas por resistência e coação sobre funcionário, uma por roubo, outra por posse de arma ilegal e três por outros crimes não especificados. Nestas operações estiveram envolvidos polícias de todas as subunidades do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.