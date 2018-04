PSP desativou “objeto suspeito” em supermercado da Guarda

A Polícia de Segurança Pública (PSP) desativou o “objeto suspeito” que foi colocado junto da entrada de um supermercado da Guarda, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital da PSP local.





Segundo a fonte, a equipa de inativação de explosivos da PSP de Viseu “procedeu à disrupção do objeto suspeito”, que não foi especificado.

“Seguem-se, posteriormente, investigações pela Polícia Judiciária”, indicou a mesma fonte policial.

Um supermercado da cidade da Guarda foi hoje evacuado, devido a um alerta para um engenho explosivo, que foi dado por um funcionário via 112, pelas 12:32, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Pelas 19:30 o supermercado ainda não estava a funcionar.

De acordo com o CDOS, o alerta dava conta da existência de um alegado engenho explosivo “colocado em cima das garrafas de gás à entrada do supermercado Pingo Doce”, no Bairro de São Domingos, na Guarda.

Fonte da PSP da Guarda adiantou que, no seguimento do alerta, a área foi isolada e foram adotadas as medidas de segurança que se aplicam em situações desta natureza.

Segundo o CDOS, deslocaram-se ao local um total de 20 homens e nove viaturas das forças de segurança, da Polícia Judiciária, dos Bombeiros Voluntários da Guarda e da Proteção Civil Municipal.