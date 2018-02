PSP de Lisboa faz 44 detenções nas vésperas do dia de Carnaval

A Polícia de Segurança Pública deteve 44 pessoas entre as 09:00 de segunda-feira e as 09:00 de hoje nas operações de fiscalização realizadas na Grande Lisboa.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) destaca as 11 detenções por falta de habilitação legal para o exercício da condução, 10 por posse e tráfico de droga, oito por condução sob o efeito do álcool, sete decorrentes da emissão de mandado de detenção, três por resistência e coação sob funcionário, três por violação de espaço vedado ao público e duas por detenção de arma proibida. O Cometlis adianta que as 44 detenções foram feitas no âmbito da atividade operacional e através das diversas operações de fiscalização realizadas na área da Grande Lisboa. A PSP refere ainda que, em 24 horas, foram apreendidas diversas doses de droga, armas brancas, quatro armas de fogo e diversas munições.