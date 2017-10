PSP apreende mais de 30mil doses de heroína e cocaína

Segundo o comunicado divulgado, a PSP também apreendeu, entre outros, uma viatura, 28.580 euros em notas e moedas, três balanças de precisão, uma prensa hidráulica, um cofre e diversos telemóveis.

As detenções foram realizadas nas freguesias de Monte Abraão (no concelho de Sintra), da Damaia (Amadora) e de Camarate (Loures), e no concelho do Barreiro, no distrito de Setúbal.

Entre os suspeitos, três são mulheres e dois são homens, com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos.

Os detidos foram presentes a tribunal, tendo sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência a um e prisão preventiva aos restantes.