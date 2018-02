PSD quer auditoria do Tribunal de Contas aos apoios concedidos à Arrisca

O PSD/Açores entregou esta quinta-feira no parlamento da região um projeto de resolução a solicitar ao Tribunal de Contas uma auditoria aos apoios públicos concedidos à instituição particular de solidariedade social (IPSS) Arrisca entre 2013 e 2017.

Em nota enviada à imprensa, os deputados do PSD/Açores frisam que a iniciativa se reveste de importância depois de uma auditoria da Inspeção Regional da Saúde aos apoios financeiros concedidos à entidade ter revelado, dizem, "diversas irregularidades no uso de dinheiros públicos e a inexistência de mecanismos de controlo da utilização desses apoios".

"Além da falta de controlo da utilização dos apoios financeiros atribuídos à instituição, o Governo Regional ocultou – durante quase dois anos – o resultado da auditoria. E, já na atual legislatura, a então presidente da direção da Arrisca [Suzete Frias], principal responsável por estas irregularidades, foi nomeada diretora regional da Prevenção e Combate às Dependências", sublinham ainda os parlamentares.

O PSD/Açores já tinha agilizado um debate de urgência no parlamento dos Açores em torno da Arrisca e da posição do líder do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, sobre a entidade.

No centro do debate estão notícias recentes adiantando que Suzete Frias tinha um vencimento bruto de quatro mil euros enquanto presidente da Arrisca, cargo que abandonou em 2016 para integrar o executivo açoriano.

O Açoriano Oriental - jornal que deu a notícia – citou como fonte uma auditoria da Inspeção Regional da Saúde aos apoios financeiros prestados à IPSS.

Na referida auditoria, a que a agência Lusa teve também acesso, é referido que o vencimento da antiga presidente da Arrisca provinha de três entidades distintas: da Segurança Social, de receitas próprias da associação e da Secretaria Regional da Saúde.

Arrisca é o nome pelo qual é conhecida a Associação Regional de Reabilitação e Integração Sócio-Cultural dos Açores.