PSD solicita esclarecimentos de Ana Cunha sobre o 'Mestre Simão'

O grupo parlamentar do PSD/Açores requereu a audição, com caráter de urgência, da secretária regional dos Transportes, Ana Cunha, na Comissão de Economia da assembleia regional, na sequência do anúncio do Governo Regional a dar conta de que o navio Mestre Simão não seria recuperável.

Citado por uma nota de imprensa do partido, Luís Garcia, que é deputado do PSD na Comissão de Economia, justifica o pedido de audição com a necessidade de se esclarecerem "dúvidas e incertezas” quanto ao transporte marítimo de passageiros e viaturas, “desde logo para a época alta que se avizinha”, entre o Faial, Pico e São Jorge, bem como no grupo Central, e ainda “que navios serão utilizados” nesta operação.

“A saída de circulação do ‘Mestre Simão’ altera rotinas e dinâmicas comerciais que importa restabelecer o mais breve possível. Os agentes económicos precisam de saber rapidamente com o que contam”, pode ler-se na mesma nota, que dá eco do requerimento assinado pelos deputados do PSD eleitos pelo Faial, Pico e São Jorge.