PSD quer que a Graciosa esteja certificada para receber voos noturnos

Os deputados do PSD à Assembleia Legislativa dos Açores querem que a iluminação da pista do Aeroporto da Graciosa seja certificada "imediatamente", para que a ilha possa receber voos noturnos.

"O PSD/Açores, contrariamente ao entendimento do governo (regional), considera que o processo deve avançar imediatamente, porque se trata de um investimento que vai valorizar a mobilidade de e para a ilha", explicou João Bruto da Costa, deputado eleito pela Graciosa, no encerramento das jornadas parlamentares sociais-democratas.

Bruto da Costa recordou que este investimento, que permitirá à Graciosa receber voos noturnos, "está pensado, ao que parece, por uma década", criticando a demora do executivo regional socialista em concluir este processo de certificação da iluminação da pista.

O parlamentar social-democrata lembrou que a ilha Graciosa enfrenta um "problema sério de acessibilidades e de mobilidade, que afeta o desenvolvimento da ilha do ponto de vista produtivo e de mercado, mas também do ponto de vista do turismo".

"Os empresários do setor do turismo queixam-se dos cancelamentos de grupos para visitar a Graciosa, os empresários da restauração denunciam dificuldades em desenvolver o seu negócio porque faltam pessoas para servir refeições, os produtores não conseguem encontrar mercados para escoar os seus produtos", referiu João Bruto da Costa.

No seu entender, "fica-se com a ideia" de que a ilha "foi sequestrada por um Governo e por um poder local que impedem o seu desenvolvimento", recordando que a Câmara Municipal da Graciosa é presidida há uma década por autarcas socialistas e que o Governo Regional está nas mãos do PS "há mais de 20 anos".

"Não se podem fazer grandes investimentos e depois esses investimentos serem prejudicados porque a ilha não tem escoamento de produtos e porque a ilha não tem acessibilidade e mobilidade para as pessoas virem também cá conhecer as riquezas e o nosso potencial", acrescentou o deputado do PSD.

Para os parlamentares sociais-democratas, que estão desde terça-feira em jornadas parlamentares na ilha Graciosa, o desenvolvimento daquela ilha (uma das mais pequenas da região), passa por melhores acessibilidades, mais mobilidade de pessoas e bens e um melhor sistema de transportes.

O PSD/Açores garante que vai continuar a apresentar propostas no parlamento açoriano para "melhorar a mobilidade e as acessibilidades" à ilha, mas também para qualificar a oferta turística da Graciosa, que "tem capacidade para diferenciar a sua oferta em relação a outras ilhas açorianas".