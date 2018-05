PSD quer estudo sobre portos da região com foco nas ilhas do Triângulo

O PSD/Açores vai dar entrada no parlamento da região uma iniciativa pedindo um estudo sobre a operacionalidade dos portos de transporte de passageiros da região, em concreto os das ilhas do Triângulo, anunciou esta quinta-feira o partido.

O líder do PSD/Açores, Duarte Freitas, advogou que "os responsáveis políticos que inauguram portos e adquirem navios não podem perante os problemas e os acidentes que surgem empurrar sempre as responsabilidades para outros".

E prosseguiu: "É preciso ter a coragem para avaliar e assumir se os erros cometidos em muitas obras não serão também responsáveis por esses acidentes e se os mestres dos navios têm os meios técnicos suficientes e desejáveis para realizarem as operações em causa".

Os sociais-democratas dos Açores lembram que é nas ilhas do Triângulo - São Jorge, Pico e Faial - que o transporte de passageiros assume "acrescida importância e significado", e após "anos e anos" de "notável regularidade, estabilidade, segurança e confiança", a situação agora, "após avultados investimentos públicos em infraestruturas portuárias e na aquisição de novos navios", é diferente.

"Algumas das obras em portos, designadamente na Madalena e na Horta, mesmo antes de se concretizarem já eram altamente contestadas por muitas forças vivas destas ilhas e por pessoas com larga experiência marítima, mas, infelizmente, o Governo e a Portos dos Açores não atenderam a esses alertas. Como resultado, a cada dia que passa, são mais notórios os problemas de operacionalidade de algumas dessas infraestruturas que custaram muitos milhões de euros", advoga Duarte Freitas.

O PSD/Açores sublinha ainda que nos portos do Triângulo, no período entre junho e novembro de 2014, verificaram-se vários incidentes com o arranque de cabeços de amarração e um acidente no porto de São Roque do Pico, na noite de 14 de novembro, que vitimou mortalmente um passageiro.

No passado dia de 6 de janeiro verificou-se mais um acidente, com o navio "Mestre Simão" a encalhar à entrada do porto da Madalena.

"Estes acontecimentos, alguns lamentavelmente trágicos, constituíram fortes abalos na confiança e na segurança do transporte marítimo de passageiros e viaturas no Triângulo", continuam os sociais-democratas.

"De forma séria e positiva", o PSD/Açores quer, portanto, dar um contributo para debelar os "problemas e desafios novos que têm de ser enfrentados com objetividade e responsabilidade" na procura de se "restabelecer a confiança e garantir a segurança de um serviço que é vital para a vida social e económica" dos Açores, "especialmente nas ilhas do Triângulo".