PSD: Programa Nacional de Coesão Territorial "esquece" as Regiões Autónomas

O deputado do PSD/Açores na Assembleia da República, António Ventura, considerou afirmou esta quinta-feira que o Programa Nacional de Coesão Territorial, apresentado pelo governo, " "não pode ser considerado um programa para o país, uma vez que esquece parte do território", .

No âmbito da audição referente ao Orçamento de Estado para 2018 (OE2018), o social democrata questionou o Ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, sobre a necessidade "de haver um verdadeiro programa de coesão com as Regiões Autónomas e, no caso, com os Açores".

Citado por uma nota de imprensa do partido, o parlamentar defendeu que as Regiões Autónomas, "apesar de terem os seus governos, enfrentam muitos desafios. E a especificidade dos seus territórios exige ajustamentos e respostas, além de uma atenção politica especial do Governo da República",

"Nos Açores, os problemas são vários, uns permanentes e muitos que se estão a agravar", alertou, dando como exemplos "o despovoamento e o envelhecimento populacional, a coesão territorial dentro do arquipélago, as sucessivas crises na agricultura e nas pescas, o desemprego, a pequenez e a dispersão territorial, os transportes e a dependência das populações e da economia face ao setor público".

O deputado eleito pelos Açores afirma que o governo deve assumir "um programa de coesão com os Açores, principalmente em algumas matérias de fragilidade permanente, que não se cinja a migalhas, e sem que estejamos sempre a reclamar solidariedade", frisou.

O social-democrata referiu ainda que uma verdadeira política de coesão "é aquela que descentraliza o desenvolvimento, comprometendo-se com o progresso de todas as partes do seu território", concluiu.