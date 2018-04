PSD pede "de uma vez por todas" requalificação do porto da Ribeirinha

Os deputados do PSD/Açores eleitos por São Miguel visitaram esta quinta-feira o porto da Ribeirinha e pediram que, de "uma vez por todas", seja feita a requalificação do espaço com vista ao seu aproveitamento em termos piscatórios e turísticos.

"Aquilo que o PSD pretende é que, pelas razões apresentadas, seja feita de uma vez por todas essa requalificação", declarou aos jornalistas o deputado social-democrata Jaime Vieira, pedindo que o Governo Regional responda aos "anseios" da população.

Num arquipélago "voltado para o mar" e que tem no turismo "a galinha dos ovos de ouro", o porto da Ribeirinha deveria ser potenciado até pelas suas virtudes em matéria de mergulho, pesca desportiva ou como espaço balnear.

Hoje de manhã eram alguns os locais no espaço e, mesmo a interdição devido ao perigo de queda de pedras, por exemplo, não demove as pessoas.

"As pessoas continuam a vir cá, como vemos hoje. A segurança das pessoas tem de estar em primeiro lugar e, se o Governo [Regional] não quer potenciar o que quer que seja, ao menos que potencie a segurança das pessoas", advertiu Jaime Vieira.

Sem avançar com um número necessário para investir no espaço, o parlamentar sublinhou, todavia, que "a verba de certeza será a dobrar ou três vezes mais" com o avançar do tempo e o prolongar da degradação do porto.

O porto da Ribeirinha, no concelho da Ribeira Grande, caracteriza-se por se encontrar numa zona de altas falésias tendo os acessos ao mesmo sido escavados nas referidas falésias.