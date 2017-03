PSD pede audição parlamentar sobre divulgação de ficheiro com dados de 230 mil utentes açorianos

O grupo parlamentar do PSD/Açores requereu hoje um conjunto de audições, com caráter de urgência, na comissão de Assunto Sociais, sobre a divulgação na internet de dados de 230 mil utentes do Serviço Regional de Saúde.



A revista Exame Informática noticiou recentemente que dados de quase todos os habitantes dos Açores estiveram expostos no 'site' da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo.

"O ficheiro tinha o nome 'Exportação Utentes SRSA para Reembolsos'. Quem o descobria na Internet tinha uma surpresa: numa grelha Excel estão os dados discriminados de mais de 230 mil habitantes dos Açores", incluindo "nomes completos, número fiscal e de utente dos serviços de saúde regionais, moradas, datas de nascimento e números de telefone e/ou telemóveis", indicou a revista.

Numa nota de imprensa, o PSD/Açores adianta que "os deputados social-democratas requereram hoje um conjunto de audições, com caráter de urgência", acrescentando que os parlamentares "pretendem ouvir as explicações do atual secretário regional da Saúde, Rui Luís, e do anterior titular do cargo, Luís Cabral".

Os parlamentares do PSD/Açores solicitaram também a presença na comissão de Assunto Sociais da atual presidente da Saudaçor, Luísa Melo Alves, e da sua antecessora no cargo, Rosa de Matos Zorrinho, adianta o partido.

No debate parlamentar sobre as propostas de Plano e Orçamento, na semana passada, na Horta, no Faial, o secretário da Saúde dos Açores, Rui Luís, disse que a divulgação de dados de 230 mil utentes da região é grave e que os responsáveis pela situação terão as consequências previstas na Lei.

A empresa pública Saudaçor, que gere os recursos e equipamentos de saúde dos Açores, já anunciou que vai remeter ao Ministério Público o processo relativo à utilização indevida de um ficheiro com dados de 230 mil utentes da região.

Entretanto a ARS do Alentejo assumiu a "utilização indevida de um ficheiro no 'site' da instituição" que expôs dados de mais de 230 mil utentes do Serviço Regional de Saúde dos Açores.

"Tratou-se de uma utilização indevida de um ficheiro no 'site' desta instituição. Foram desencadeados todos os procedimentos internos necessários e concretos para a resolução do problema", informou a ARS Alentejo.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, lê-se ainda que "o ficheiro não contém utentes da ARS Alentejo e não deveria ter sido colocado no servidor de Internet" desta entidade, frisando que "mal foi detetado o ficheiro Excel, o mesmo foi de imediato retirado".

A ARS do Alentejo esclareceu também que "nunca existiu qualquer notificação ou queixa relacionada com a informação constante no ficheiro, até porque se encontrava numa zona fora de contexto e sem nenhuma ligação visível no 'site'".