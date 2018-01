PSD lembra que é seu o texto parlamentar de proteção de quadros da Cofaco

O líder do PSD/Açores lembrou hoje que, em julho, o parlamento açoriano aprovou uma resolução dos sociais-democratas pedindo o acautelar de postos de trabalho na Cofaco, na ilha do Pico, onde serão despedidos 180 quadros.

"Vimo-nos hoje confrontados com esta situação, vamos naturalmente apurar ao pormenor o que se está a passar", sublinhou Duarte Freitas, em conferência de imprensa na sede do PSD/Açores, em Ponta Delgada.

Na ocasião, o dirigente partidário referiu que o grupo parlamentar do PSD/Açores reúne-se para jornadas parlamentares entre quarta-feira e sexta-feira precisamente na ilha do Pico, e na ocasião haverá, por exemplo, um encontro com trabalhadores da Cofaco.

O Governo regional mostrou-se já disponível para apoiar os trabalhadores "em tudo o que for necessário" no processo de despedimento coletivo - que atingirá cerca de 180 quadros - na conserveira Cofaco.

O parlamento dos Açores aprovou em julho do ano passado, por unanimidade, uma resolução apresentada pelo PSD, para que fossem acautelados os postos de trabalho na conserveira Cofaco, na ilha do Pico, durante o processo de construção da nova fábrica.

Marco Costa, deputado do PSD, explicou na ocasião que a empresa já anunciou a intenção de construir uma nova unidade fabril, mas lembrou que esse investimento implica a suspensão temporária dos postos de trabalho dos cerca de 180 trabalhadores.

O BE/Açores já veio, entretanto, acusar a conserveira de "total desrespeito e insensibilidade social", e declarou ser "inaceitável que esta empresa continue a receber apoios públicos".

"A Cofaco tem recebido, ao longo dos anos, milhões de euros de apoios públicos, direta e indiretamente. A este apoio público, com o dinheiro de todos os açorianos e açorianas, a empresa responde com um despedimento coletivo que vai afetar 180 pessoas, e que terá um enorme impacto social e económico na ilha do Pico", é dito pelos bloquistas em texto enviado esta tarde às redações.