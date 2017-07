PSD e CDS-PP apresentam acordo de coligação para ganhar Câmara da Horta

PSD e CDS-PP apresentaram hoje um acordo de coligação para o município da Horta, ilha do Faial, Açores, com o objetivo de ganhar as eleições autárquicas de 01 de outubro.



“O objetivo é ganhar a assembleia municipal, a câmara e aumentar o número de freguesias”, afirmou à agência Lusa o presidente da Comissão Política da Ilha do Faial do PSD, Estêvão Gomes, salientando a importância do acordo num concelho liderado pelo PS desde 1989.

Segundo Estêvão Gomes, a Horta, município único da ilha do Faial, “está há cerca de 30 anos com governação socialista”, considerando que tem “sido prejudicada pelo silêncio submisso do PS”.

“A câmara, por ser da mesma cor política do Governo Regional, remete-se ao silêncio em matérias importantes para o desenvolvimento da ilha”, referiu, exemplificando com o projeto de novas obras no porto da Horta.

Já o responsável do CDS-PP na ilha do Faial, Rui Martins, defendeu que este “não pode ser um projeto só do CDS e do PSD”, mas é antes “suprapartidário e inclui aqueles não se reveem nesta longuíssima governação socialista”.

“É um projeto do Faial para o Faial, de faialenses para os faialenses”, declarou Rui Martins, observando que esta coligação representa a ideia de que “não vale a pena remar em sentidos opostos, porque isso beneficia apenas quem já está instalado”.

De acordo com o centrista, “o grande objetivo da coligação é ganhar a câmara”, sendo que o acordo é válido para a elaboração de listas para aquele órgão, assembleia municipal e para as 13 assembleias de freguesia, oito das quais do PS.

Em março, o ex-comandante da PSP Carlos Ferreira, atual deputado no parlamento dos Açores, anunciou a sua candidatura pelo PSD à Câmara Municipal da Horta.

Carlos Ferreira, de 41 anos, que se candidata na qualidade de independente, disse na ocasião que o seu principal objetivo é voltar a colocar a ilha do Faial "num lugar de destaque" no contexto regional.

A candidata da coligação à Assembleia Municipal é a advogada Teresa Ribeiro, hoje apresentada.

A Câmara da Horta é liderada pelo PS que tem quatro mandatos. A coligação PSD/CDS-PP/PPM obteve nas eleições de 2013 os restantes três.

Além de Carlos Ferreira, estão também na corrida às eleições de 01 de outubro o atual presidente da câmara, José Leonardo Silva e Paula Decq Mota, pela CDU.