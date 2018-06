PSD diz que São Miguel necessita de mais 150 camas em lares de idosos

“Segundo o relatório do segundo semestre de 2017 da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados, na ilha de São Miguel não foi colocado um único idoso num lar de idosos. São dados oficiais. A taxa de resposta é de zero por cento em São Miguel”, apontou o deputado do PSD Luís Maurício.

O social-democrata falava à margem de uma visita dos deputados eleitos pela ilha de São Miguel ao Lar de Santo António, da Santa Casa da Misericórdia da Lagoa.

Segundo Luís Maurício, a falta de camas nos lares de idosos é “transversal a todas as ilhas” dos Açores, mas é mais acentuada na ilha São Miguel, a maior do arquipélago.

“A ilha de São Miguel necessita, para se aproximar da média regional, de mais uma cama por cada 100 idosos”, salientou, acrescentando que nos Açores há um rácio de quatro camas por cada 100 idosos e em São Miguel de apenas três.

O deputado do PSD defendeu a disponibilização de mais 150 camas em lares de idosos, mas rejeitou um aumento do número de camas por quarto, de duas para três, alegando que isso “diminui a privacidade do idoso e reduz as condições de trabalho dos funcionários que cuidam dos idosos”.

Para Luís Maurício, o Governo Regional tem uma oportunidade para aumentar o número de camas nos lares, “através do reforço orçamental que vai receber com as transferências provenientes das verbas dos jogos sociais, na ordem dos 17 milhões de euros”.

O deputado social-democrata alertou ainda para os constrangimentos que esta lacuna coloca ao Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, que “fica com camas ocupadas por doentes a quem foi dada alta e que são necessárias para doentes agudos”.