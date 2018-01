PSD diz que fixação de jovens e criação de emprego são desafios no Nordeste

O líder do PSD/Açores, Duarte Freitas, considerou esta sexta-feira que a fixação de jovens e a criação de emprego, nomeadamente para os jovens também, são alguns dos maiores desafios que atravessa o concelho do Nordeste.

"Existe um conjunto de desafios como a fixação de jovens, a criação de emprego jovem ou ainda a criação de condições para um envelhecimento digno que, acredito, este concelho, de cidadãos que ao longo da história muito têm dado aos Açores e ao país, vai conseguir superar", declarou Duarte Freitas, citado numa nota de imprensa do partido.

Deputados do PSD eleitos pela ilha de São Miguel estiveram dois dias em visita ao concelho do Nordeste, declarando o líder do PSD na região autónoma preocupação com matérias como o desemprego, a desertificação ou "a baixa taxa de natalidade no concelho, onde progride o índice de envelhecimento".

"Mas notamos também uma outra dinâmica e uma esperança renovada entre os nordestenses relativamente à sua capacidade para inverter esses indicadores", prosseguiu Duarte Freitas.

Durante a visita, os deputados do PSD/Açores eleitos por São Miguel visitaram várias organizações e instituições do concelho, tendo reunido também com o executivo autárquico liderado por Miguel António Soares (PSD).