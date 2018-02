PSD defende aposta em contratos de autonomia nas escolas da região

"Temos de ser ambiciosos na nossa própria terra. E precisamos de ter os instrumentos, os meios para nos desenvolvermos em termos culturais, económicos, sociais", vincou o líder do PSD/Açores, Duarte Freitas.

O social-democrata falava à agência Lusa depois de ter estado estado no Colégio do Castanheiro, em Ponta Delgada, garantindo estar "muito satisfeito" com os resultados que verificou no terreno.

"Perdemos as eleições, mas não perdemos a convicção que é através da Educação que podemos alavancar social e culturalmente os Açores no futuro", prosseguiu Duarte Freitas.

Ao todo, aderiram cinco escolas açorianas ao projeto de autonomia e flexibilidade curricular, em que 25% é gerido pela escola inserida na lógica: "A prazo espera-se que possa ser mais", acredita o líder do PSD/Açores.

"Com estes contratos de autonomia podemos dar condições pedagógicas e até financeiras para que planos de desenvolvimento e melhoria de resultados possam ser levados a cabo" e ser nesse sentido "premiados", defendeu ainda Duarte Freitas.