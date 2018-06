PSD defende alteração da hora dos exames nacionais nos Açores

As mais lidas

O deputado do PSD lamentou ainda que o PS tenha dito em Comissão "que não acompanhava o projeto", esperando agora que os socialistas, possam, "pelo menos, viabilizar a iniciativa com a sua abstenção", concluiu.

"Consideramos que a alteração da hora dos exames nacionais assume, acima de tudo, uma condição de respeito do Estado pelos Açores e pela sua Autonomia, porque é também reconhecer a insularidade e a condição arquipelágica da Região. Uma condição que se eterniza na dispersão, distância e dimensão", referiu Ventura.

António Ventura argumentou que, nos Açores, "para que um aluno esteja às 8h30 no exame, com a obrigação de se apresentar meia hora antes, ou seja, pelas 8 horas, em algumas ilhas teria que acordar pelas 5 horas da manhã para conseguir estar atempadamente na escola", disse em nota.

Segundo o parlamentar, "é justo que se altere a hora dos exames nacionais, nos Açores, das 8h30 para as 9h30, para que os alunos possam realizar os mesmos em boas condições de saúde, já que está provado que a falta de sono afeta o desempenho cognitivo intelectual", afirmou.

O deputado do PSD/Açores na Assembleia da República, António ventura, apresentou, na Comissão de Educação e Ciência, o projeto social democrata que pretende alterar a hora de realização dos exames nacionais nos Açores.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok