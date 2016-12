PSD com dúvidas sobre impacto da solução para contribuintes

O deputado do PSD Duarte Pacheco manifestou hoje dúvidas sobre se a solução do Governo para atenuar as perdas dos lesados do papel comercial do Grupo Espírito Santo (GES) terá impactos para o contribuinte.



"Se a solução foi encontrada sem pôr os contribuintes a pagar, excelente. Se os contribuintes, na primeira linha ou numa segunda linha, vierem a ser chamados a pagar, foi um mau compromisso", declarou. O deputado social-democrata adiantou que o grupo parlamentar irá requerer ao Governo que envie à Assembleia da República toda a informação sobre este compromisso, afirmando recear que tenha sido divulgada "apenas parte da verdade". "A tradição deste último ano é que os contribuintes são sistematicamente chamados a pagar aquilo que são os acordos e as soluções que nós tememos que também aqui possa acontecer o mesmo", disse. O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que a solução encontrada consiste num "compromisso equilibrado" que permite reforçar a confiança no sistema financeiro português. O chefe do Governo afirmou que o mecanismo "garante aos contribuintes que não terão de assegurar com o seu esforço financeiro a ultrapassagem desta situação". O mecanismo encontrado pelo Governo PS visa minorar as perdas dos cerca de 4.000 clientes do BES que compraram papel comercial do GES, que foi à falência, e cujo reembolso nunca receberam.