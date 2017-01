PSD com disponibilidade total para reforçar mecanismos de autonomia

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, disse hoje que o partido tem disponibilidade total para reforçar os mecanismos autonómicos.



“Cabe, aqui evidentemente, ao PSD dos Açores esse papel de procurar com a sociedade civil açoriana os temas de debate sobre os quais devemos encontrar novos pontos de convergência, mas na oposição ou no governo, o PSD em termos nacionais tem a mesma perspetiva, o princípio da subsidiariedade é o mais importante e a nossa disponibilidade para poder reforçar os mecanismos autonómicos é total”, afirmou Passos Coelho. O líder do PSD discursava na sessão de encerramento do XXII Congresso Regional do PSD/Açores, em Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande. Antes, Passos Coelho abordou a necessidade de “manter uma grande abertura para revisitar os fundamentos da autonomia regional, quer nos Açores quer na Madeira, e encontrar novas âncoras” que permitam “fazer uma discussão prospetiva que traga ainda mais soluções e menos problemas”. “Não estaremos sempre de acordo, isso parece-me natural, o que é importante, apesar de tudo, é sublinhar o respeito com que devemos aceitar as ideias dos outros”, declarou, garantindo que não obstante poderem “não concordar em tudo”, o PSD nacional aceita e respeita a “autonomia que o PSD dos Açores tem e tem evidenciado”, e não deixará com os órgãos regionais do PSD “de fazer esse debate para saber em cada momento” como é que se pode “aperfeiçoar ainda mais este projeto autonómico”. Segundo Passo Coelho, em termos nacionais, o PSD tem “dado mostras” de abertura “a fazer essa discussão e em revisitar, desde as questões do financiamento até às questões do modelo de descentralização política, formas que possam trazer mais próximo dos cidadãos os elementos de responsabilização e de determinação sobre o seu futuro”.