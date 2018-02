PSD agenda interpelação parlamentar ao Governo Regional sobre Saúde

A solicitação dos deputados social-democratas, diz nota do PSD/Açores enviada à imprensa, dá-se "após uma série de visitas a várias unidades de saúde da região", encontros que terminaram esta semana com uma reunião com a administração do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.

Na interpelação ao Governo Regional, do PS, o grupo parlamentar do PSD/Açores pretende questionar o executivo sobre os problemas do setor da Saúde no arquipélago e “a diferenciação entre ilhas nos cuidados prestados aos utentes", é referido na nota de imprensa.

A próxima sessão plenária do parlamento dos Açores decorre na próxima semana na Horta, na ilha do Faial.