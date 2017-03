PSD acusa Governo dos Açores de se "refugiar" em relatórios para as pescas mas executivo refuta

O PSD/Açores acusou hoje o Governo dos Açores de se "refugiar eternamente" na elaboração de relatórios que "escondem a sua incapacidade" para implementar as políticas adequadas ao setor das pescas, tendo o secretário regional do setor refutado.



Segundo uma nota de imprensa dos social-democratas, o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia anunciou mais um relatório “perante a gravidade dos problemas que afetam este setor e milhares de profissionais”.

“O Governo Regional não se pode refugiar eternamente na elaboração de relatórios e mais relatórios que apenas escondem a sua incapacidade para implementar as políticas adequadas que permitam garantir rendimentos dignos no presente e salvaguardar o futuro deste setor”, referiu Luís Garcia, porta-voz do PSD/Açores para os Assuntos do Mar.

O secretário do Mar, Ciência e Tecnologia dos Açores disse, na terça-feira, que um diagnóstico ao setor das pescas, para a adoção de medidas que visem combater os problemas com que o setor se confronta, vai estar concluído este mês.

Para o social-democrata, este anúncio “só revela que o executivo socialista se entretém a fazer documentos no grave momento que o setor atravessa”.

Luís Garcia lembrou que, já em abril de 2015, o então secretário regional do Mar apresentou um plano intitulado “Melhor Pesca, Mais Rendimento”, que o Governo “dizia ser estruturante e que ia resolver todos os problemas do setor”.

O porta-voz social-democrata acrescentou que o grupo de trabalho anunciado há mais de um ano pelo Governo “apresentou o seu relatório em junho de 2016”, sendo por isso “expectável que finalmente essas novas medidas e políticas aparecessem e fossem dotadas financeiramente” no Plano e Orçamento para 2017.

Gui Menezes, em declarações à agência Lusa, considerou que a nota do PSD/Açores é “extremamente infeliz”, tendo referido que quando se fala das medidas do documento “Melhor Pesca, Mais Rendimento” 68% destas “já foram cumpridas e 22% estão em execução”.

“Quanto ao relatório do grupo de trabalho para a reestruturação das pescas, muitas dessas medidas já estão em execução, como por exemplo a valorização do pescado e a marcação, que estão em andamento”, disse.

Gui Menezes referiu que qualquer pessoa de bom senso percebe que para existir um plano de reestruturação tem de haver um diagnóstico aprofundado do setor e só depois surgem as medidas e as soluções tecnicamente pensadas e bem fundamentadas com vista à solução dos problemas que sejam identificados”.

O governante afirmou que a pesca é um setor "demasiado importante e com implicações ambientais, socais e económicas para ser gerido de forma empírica e com soluções tecnicamente erradas e infundadas como aquelas que são apontadas pelo comunicado do PSD".

O mesmo responsável referiu que existem problemas em algumas ilhas para os quais o Governo dos Açores “está atento e a tomar medidas mitigadoras”, tendo exemplificado que “foi alterada profundamente a forma de gerir” o goraz, visando aumentar o rendimento dos pescadores.

“Temos resultados muito animadores. Se compararmos com o ano passado, por exemplo, existe menos dez por cento de capturas dessa espécie e mais 22% do rendimento total contabilizado e 36% do rendimento médio do pescado”, concluiu.