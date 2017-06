PSD/Açores submete ao parlamento proposta de diploma para contratar 1.200 jovens

O líder do PSD/Açores revelou que o partido entregou hoje no parlamento da região um projeto de decreto legislativo regional que visa o rejuvenescimento da administração pública regional através da contratação de 1.200 jovens.



“Entregamos hoje no parlamento dos Açores uma iniciativa legislativa para a criação de um programa de rejuvenescimento na administração pública regional, designado ‘Programa Gerações'. Este programa tem como grande objetivo contratar cerca de 1.200 jovens qualificados para os quadros da administração pública regional”, declarou Duarte Freitas.

O dirigente social-democrata, que falava em conferência de imprensa, realizada em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, declarou que a iniciativa terá uma duração inicial de dois anos, podendo aderir os funcionários públicos com 60 ou mais anos que pretendam antecipar a sua aposentação.

O presidente do PSD/Açores acrescentou que a antecipação da reforma tem lugar com “condições financeiras atrativas” ao abrigo deste programa, em vez de serem “fortemente penalizados no cálculo da reforma, como acontece atualmente”.

Na abertura do colóquio sobre solidariedade intergeracional promovido pelo PSD/Açores, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, a 07 de junho, Duarte Freitas afirmou que vai colocar à discussão pública a iniciativa de rejuvenescimento na administração pública regional, que estava prevista no programa eleitoral do partido apresentado nas últimas eleições legislativas regionais açorianas.

O líder do PSD/Açores apontou que uma das virtudes da proposta é “não representar qualquer acréscimo de despesa para o Orçamento regional”, uma vez que a poupança obtida com a reforma antecipada voluntária “é mais do que suficiente para suportar a contratação de novos quadros” que “ganham necessariamente menos por estarem em início de carreira”.

Citando dados do Instituto Nacional Estatística (INE), relativos ao primeiro trimestre deste ano, Duarte Freitas declarou que a taxa de desemprego jovem nos Açores aumentou para 30%, sendo superior à média nacional.

Segundo dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, citados pelo dirigente do PSD/Açores, existem 4.125 funcionários na administração regional com mais de 55 anos e dos 15.500 existentes “apenas 70% tem menos de 25 anos e só 2.200, 35 anos”.