PSD/Açores reúne-se em congresso a partir de sexta-feira

Os sociais-democratas açorianos reúnem-se em congresso a partir de sexta-feira, no concelho da Ribeira Grande, para o XXII congresso regional, que termina no domingo com a presença do líder nacional do PSD, Passos Coelho.



Na reunião magna, que decorre no parque de exposições da Associação Agrícola, em Rabo de Peixe, são esperados cerca de 200 congressistas que vão eleger os novos órgãos regionais do PSD, e debater oito moções setoriais e a moção global de estratégia, esta da autoria do presidente do PSD/Açores, Duarte Freitas, reeleito para um terceiro mandato em dezembro último.

Na moção, designada “Reforçar a ação política, servir os Açores”, Duarte Freitas propõe a criação de um grupo de porta-vozes do partido, a funcionar à margem da Comissão Política Regional, que “fará um escrutínio, fiscalização e acompanhamento da ação governativa”, e o lançamento de assembleias de ilhas temáticas para discussão de vários assuntos.

O documento dedica, igualmente, um capítulo às eleições autárquicas de 2017, assumindo que o desafio é “crescer em número de juntas de freguesia e câmaras municipais, para liderar a associação regional de municípios e a delegação dos Açores de juntas de freguesia”.

Dos 19 concelhos da Região Autónoma dos Açores, o PSD governa as câmaras de Ponta Delgada e Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, da Madalena (Pico) e Vila do Porto (Santa Maria).

O congresso abre portas às 19h00 de sexta-feira, com o discurso do líder do PSD/Açores e com a presença do secretário-geral do PSD, José Matos Rosa, seguindo-se uma reflexão sobre política e sociedade e, depois, os congressistas são chamados a autorizar o Conselho Regional a proceder à atualização dos estatutos.

No dia seguinte decorre a apresentação e debate das oito propostas temáticas e, no domingo, último dia do congresso, pelas 9h00, tem lugar a eleição dos órgãos regionais e, duas horas mais tarde, a sessão de encerramento do congresso, com discursos de Duarte Freitas e Passos Coelho.