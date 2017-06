PSD/Açores defende melhor gestão do parque habitacional do Aeroporto de Santa Maria

O Grupo Parlamentar do PSD à Assembleia Legislativa dos Açores, criticou hoje a gestão financeira que tem sido feita pelo Governo socialista na venda do parque habitacional do Aeroporto de Santa Maria



Em declarações aos jornalistas, no final das jornadas parlamentares que os sociais-democratas realizaram à ilha, Paulo Parece, deputado do PSD, lembrou que o Governo Regional ficou com um vasto parque habitacional, devoluto, junto ao aeroporto, que em seu entender, não está a ser bem gerido.

"O que constatamos é que o dinheiro proveniente da venda de habitações não está a ser devidamente aplicado na recuperação de toda a área do aeroporto, nomeadamente na área que está sob a responsabilidade do Governo Regional", insistiu o parlamentar social-democrata, eleito por Santa Maria.

Na sua opinião, esse dinheiro da venda das habitações que a região recebeu do Governo da República, e que o executivo socialista está agora a alienar, devia ser aplicado na construção de infraestruturas, como uma rede de águas e de esgotos, e não apenas em "meros arranjos".

Paulo Parece lembrou que a zona habitacional da área do Aeroporto de Santa Maria, (antigamente ocupada pelos funcionários afetos àquela infraestrutura aeroportuária, quando as escalas técnicas se faziam apenas em Santa Maria), ocupa cerca de 10 por cento da área total da ilha.

O deputado social-democrata lamentou que durante alguns anos se tenha assistido a uma "indefinição" em relação ao futuro dessa zona habitacional, que está agora desocupada.

"Essa indefinição levou a que a habitação social em Santa Maria ficasse, de alguma forma, para trás, à espera daquilo que seria o futuro do parque habitacional do aeroporto, que atualmente já não resolve as necessidades de habitação social da ilha", lembrou Paulo Parece.

O parlamentar social-democrata fez ainda questão de salientar que o Governo dos Açores anunciou uma séria de medidas concretas para resolver problemas pendentes em Santa Maria, curiosamente numa altura em que os deputados do PSD estão a visitar a ilha.

"É caso para dizer que as visitas do grupo parlamentar do PSD acabam por resolver os problemas nas ilhas, mais do que as visitas estatutárias do Governo", ironizou o deputado social-democrata.

Durante as jornadas parlamentares realizadas em Santa Maria, com o objetivo de analisar a realidade económica e social local, os deputados do PSD reuniram também com diversas instituições e ouviram os anseios dos marienses.