PSD/Açores considera corte nos fundos comunitários para a região "inadmissível"

“Mesmo se as negociações entre Portugal e a União Europeia não correrem bem, no âmbito da repartição interna dos fundos comunitários, com o bom relacionamento que existe entre os governos regional e da República, o que é expectável é que as verbas até aumentem ou, pelo menos, se mantenham”, adiantou Duarte Freitas, na abertura das jornadas parlamentares do PSD, na ilha de Santa Maria.

Para Duarte Freitas, que é também líder da bancada parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Região, os Açores devem ser “protegidos, quer nas verbas para a agricultura, quer nas verbas para a coesão”, na distribuição de fundos comunitários a nível nacional.

Duarte Freitas considerou que sendo os dois governos da mesma cor política, “não é expectável que não seja uma boa negociação para os Açores”, realçando que no atual quadro comunitário de apoio a região “teve um aumento de verbas em relação ao quadro anterior, mesmo que sendo os governos de cores políticas diferentes”.

“Em 2014, houve um aumento de verbas para os Açores. Agora não é admissível que, após 2020, não haja um aumento ou a manutenção das verbas”, frisou.