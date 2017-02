PSD/Açores acusa Governo Regional de "multiplicar a pobreza"

O PSD/Açores acusou o Governo Regional, do PS, de "multiplicar a pobreza", destacando que o arquipélago é a terceira região do país "com mais dependentes" do Rendimento Social de Inserção (RSI).



“Estes dados, tal como alguns especialistas regionais de renome denunciaram, comprovam que o Governo dos Açores multiplica a pobreza”, afirma Mónica Seidi, porta-voz do PSD/Açores para questões sociais, citada numa nota de imprensa.

Segundo os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social (ISS), atualizados a 01 de fevereiro, havia 213.954 pessoas a receberem o RSI em janeiro, menos 1.738 (0,8%) do que em dezembro de 2016, mas mais 7.034 (3,3%) do que em janeiro do ano passado.

Estes dados mostram também que é nos distritos do Porto, Lisboa e na Região Autónoma dos Açores que há mais beneficiários do RSI, com 61.419, 36.195 e 18.729, respetivamente.

Na mesma nota de imprensa, Mónica Seidi adianta que o executivo regional “transformou os Açores na terceira região mais pobre do país”, notando que estes dados colocam o arquipélago “com uma taxa relativa de dependentes do RSI que é quase quatro vezes superior à média nacional”.

“Houve um aumento de cerca de 1.100 beneficiários do RSI no espaço de um ano”, refere a também deputada social-democrata na Assembleia Legislativa Regional.

Segundo a porta-voz do PSD/Açores para as questões sociais, “comparando o número de pessoas a depender do RSI em função do total da população, nos Açores 7,6 % da população dependem daquela prestação social, enquanto a nível nacional não chega aos 2%”.

“Nos Açores, por cada 1.000 açorianos em idade ativa, contam-se 155 a receber o RSI”, acrescenta a parlamentar, considerando que “falta uma política de combate ao flagelo da pobreza”.