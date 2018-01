PSD/Açores acusa Governo Regional de “lavar as mãos” no caso da Cofaco

O líder do PSD/Açores acusou hoje o Governo Regional de “lavar as mãos” no processo relativo ao despedimento dos trabalhadores da fábrica de transformação de atum da Cofaco na ilha do Pico.

“Não podem os poderes públicos (Governo dos Açores) lavar as mãos desta situação. Não se pode dizer que isso tem a ver só com a empresa Cofaco porque, se assim fosse, não se tinham feito as intervenções que se fizeram noutras empresas”, declarou Duarte Freitas.

O dirigente social-democrata, que falava em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, em conferência de imprensa, recordou que “há muitos meses” o partido apresentou uma resolução no parlamento açoriano, em defesa dos trabalhadores e da manutenção da fábrica da Cofaco, que foi aprovada por unanimidade, mas que “não teve consequências”.

A administração da conserveira Cofaco, que labora atum, informou na terça-feira que iria proceder ao "despedimento coletivo" dos 180 trabalhadores da empresa.

Na sequência da decisão, o presidente do Governo Regional dos Açores lembrou que o executivo açoriano "não se pode substituir" à conserveira Cofaco.

"O Governo Regional não recusa a essa empresa nenhuma das ferramentas que tem neste momento disponíveis, mas o Governo não se pode substituir à função de entidade patronal desses trabalhadores e, portanto, tudo aquilo que nós disponibilizamos para essas situações está ao dispor, mas há questões que têm a ver com a própria entidade patronal e com a própria empresa", afirmou Vasco Cordeiro.

Duarte Freitas sustentou que “até para a própria imagem da política tem que haver consequências em termos políticos e dos poderes públicos em relação ao que foi aprovado por unanimidade no parlamento regional”.

O líder do PSD/Açores reiterou que o seu partido vai apresentar no parlamento regional um "plano de ação", com medidas concretas, na área social, mas também económica, por via do turismo, e não só, no sentido de atenuar o impacto do despedimento coletivo na Cofaco.

"O PSD/Açores vai apresentar uma iniciativa parlamentar para a criação deste plano de ação, com medidas na área social (e económica), que possam garantir o rendimento dos trabalhadores, mas que também possam assegurar a qualificação e a formação destes trabalhadores, no período em que estiverem sem emprego", explicou o dirigente social-democrata, no encerramento das jornadas parlamentares do PSD, que decorreram na ilha do Pico.

Na conferência de imprensa de hoje estiveram presentes os deputados do partido eleitos pelos Açores para o Parlamento nacional, Berta Cabral e José Ventura, que vão apresentar uma proposta que visa combater uma lacuna legislativa que não prevê a justificação de faltas dos acompanhantes das grávidas inter-ilhas, nem mesmo o seu pagamento.

Nos Açores, onde apenas existem hospitais nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, as grávidas têm que se deslocar das restantes ilhas para terem as crianças.